В Бразилии обнаружили фабрику поддельных Ferrari
18 июля 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция бразильского города Итажаи закрыла фабрику, где производились реплики люксовых итальянских автомобилей Ferrari и Lamborghini. Мастерской в южном штате Санта-Катарина владели отец и сын, сначала их задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде.
По данным полиции, автомобили изготавливались по предварительному заказу, их продавали через социальные сети по всей стране. За поддельные Ferrari и Lamborghini просили от 45 до 60 тысяч долларов, что составляет примерно 8 процентов от стоимости оригинальных суперкаров, пишет Lenta.ru со ссылкой на Time.
Во время рейда было обнаружено восемь почти готовых машин, точное количество проданных подделок пока не установлено. Какие именно детали использовали при сборке, пока не уточняется, но на месте обнаружили фирменные шильдики, формы для литья и детали отделки.
Motor1 уточняет, что на одной из машин был установлен двигатель от Chevrolet. Представители Ferrari и Lamborghini уже подали заявление о неправомерном копировании их продукции.
Расследование началось еще весной: тогда иски против фирмы подала компания из Сан-Паулу, которая представляет интересы Ferrari и Lamborghini. Также в суд на фабрику подали два клиента, они пожаловались на задержку доставки.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
HBO перезапустит сериал «Сплетница» Действие новой «Сплетницы» будет происходить спустя восемь лет после финала оригинального сериала
Зеленский упрощает выдачу украинского гражданства 17 июля Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины
В Германии отказавшихся прививать детей против кори родителей будут штрафовать на 2500 евро При приеме в детские сады частные ясли, а также в школы родители должны будут предоставить справку о наличии у детей прививки от кори
В Идлибе джихадисты забили камнями и растерзали 60-летнюю армянку Женщина пропала 9 июля. Местный священник отправил на ее поиски прихожан. Нашли армянку растерзанной в поле.