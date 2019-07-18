HBO перезапустит сериал «Сплетница»

PanARMENIAN.Net - Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» (Gossip Girl) для своего нового стримингового сервиса HBO Max.

Действие новой «Сплетницы» будет происходить спустя восемь лет после финала оригинального сериала и расскажет о новом поколении подростков из частной нью-йоркской школы, пишет «АфишаDaily» со ссылкой на Variety.

Говорят, что сюжет будет сосредоточен на изменении соцмедиа и самого Нью-Йорка. Появятся ли в перезапуске Серена (Блейк Лайвли) и Блэр (Лейтон Мистер) — пока неизвестно.

Оригинальная «Сплетница» была основана на популярной одноименной серии романов писательницы Сесили фон Зигесар. Сериал выходил с 2007 по 2012 год на канале The CW и рассказывал про жизнь богатых подростков в Нью-Йорке, которую омрачает сайт «Сплетница» со скандалами и слухами.