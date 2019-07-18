HBO перезапустит сериал «Сплетница»
18 июля 2019 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» (Gossip Girl) для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Действие новой «Сплетницы» будет происходить спустя восемь лет после финала оригинального сериала и расскажет о новом поколении подростков из частной нью-йоркской школы, пишет «АфишаDaily» со ссылкой на Variety.
Говорят, что сюжет будет сосредоточен на изменении соцмедиа и самого Нью-Йорка. Появятся ли в перезапуске Серена (Блейк Лайвли) и Блэр (Лейтон Мистер) — пока неизвестно.
Оригинальная «Сплетница» была основана на популярной одноименной серии романов писательницы Сесили фон Зигесар. Сериал выходил с 2007 по 2012 год на канале The CW и рассказывал про жизнь богатых подростков в Нью-Йорке, которую омрачает сайт «Сплетница» со скандалами и слухами.
Самое значимое
Сам Элтон Джон настаивал, чтобы в фильме осталось все без изменений
По словам модели, выношенный суррогатной матерью ребенок очень сильно похож на Чикаго - годовалую дочь звездной пары
PanARMENIAN.Net подобрал несколько интересных мероприятий, которые сделают ваше пребывание в Армении еще более интересным.
Лидером по числу премий BAFTA стала лента «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса, удостоенная семи наград, в том числе в номинации «Лучший британский фильм»
Partner news
Последние новости
Турцию окончательно отстранили от производства истребителей F-35 Решение Анкары закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400 делает невозможным участие Турции в программе производства американских истребителей, заявили в Белом доме.
В Бразилии обнаружили фабрику поддельных Ferrari Мастерской в южном штате Санта-Катарина владели отец и сын, сначала их задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде
В РФ отключились 3 энергоблока Калининской АЭС Как сообщили на самой станции, отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые в свою очередь выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов.
Дело Кевина Спейси о сексуальных домогательствах закрыто Обвинение против актера было связано с событиями 2016 года.