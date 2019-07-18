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HBO перезапустит сериал «Сплетница»

HBO перезапустит сериал «Сплетница»
18 июля 2019 - 12:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» (Gossip Girl) для своего нового стримингового сервиса HBO Max.

Действие новой «Сплетницы» будет происходить спустя восемь лет после финала оригинального сериала и расскажет о новом поколении подростков из частной нью-йоркской школы, пишет «АфишаDaily» со ссылкой на Variety.

Говорят, что сюжет будет сосредоточен на изменении соцмедиа и самого Нью-Йорка. Появятся ли в перезапуске Серена (Блейк Лайвли) и Блэр (Лейтон Мистер) — пока неизвестно.

Оригинальная «Сплетница» была основана на популярной одноименной серии романов писательницы Сесили фон Зигесар. Сериал выходил с 2007 по 2012 год на канале The CW и рассказывал про жизнь богатых подростков в Нью-Йорке, которую омрачает сайт «Сплетница» со скандалами и слухами.

Ссылки по теме:
Vanity Fair. Gossip Girl Is Getting a Reboot on HBO Max. Is Nothing Sacred?
Daily.afisha.ru: HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»
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