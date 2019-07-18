Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

PanARMENIAN.Net - Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) задержал в южной части острова Ларк в Персидском заливе иностранное судно с миллионом литров контрабандного топлива.

В то же время телерадиокорпорация IRIB передала данные КСИР о том, что на борту находились 12 иностранцев, пишет РИА Новости.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.

В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествиям.

Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре иранского танкера. Тегеран эти утверждения отвергает.