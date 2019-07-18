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Instagram скрывает число лайков под постами в 7 странах

Instagram скрывает число лайков под постами в 7 странах
18 июля 2019 - 17:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Теперь их видит только автор поста, но не его подписчики.

С помощью этой меры компания хочет остановить погоню за лайками и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в соцсети. Если такой подход сработает, он может быть распространен и на другие страны, пишут «Ведомости» со ссылкой на TechCrunch.

О тестировании Instagram новой функции стало известно в апреле. Тогда эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг в своем Twitter опубликовала скриншоты с новым дизайном социальной сети, в котором подписчики не могли видеть счетчик лайков под постом пользователя. «Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», – привела эксперт сообщение Instagram.

Представитель пресс-службы соцсети говорил TechCrunch, что новый дизайн – пока лишь внутренний прототип и недоступен широкой публике. Само издание указывало, что отсутствие лайков под постом могло бы снизить «чувство конкуренции» в Instagram, поскольку пользователи перестанут сравнивать свои собственные показатели с показателями более популярных друзей или звезд. В мае Instagram начал тестировать это нововведение в Канаде.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах
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