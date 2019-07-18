В Японии мужчина поджег аниме-студию: Погибли 26 человек

PanARMENIAN.Net - В японском Киото подожгли аниме-студию Kyoto Animation Co. В результате пожара, по последним данным, погибли 26 человек, десятки получили ранения.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, утром 18 июля в студию ворвался мужчина - он разлил в здании бензин и устроил поджог. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются до сих пор. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Есть опасения, что люди могли оказаться заблокированными на третьем этаже здания, пишет BBC.

Мужчину, подозреваемого в поджоге, задержали и доставили в больницу из-за полученных в результате пожара травм. Сообщается, что ему 41 год. Является ли он сотрудником студии, неизвестно.

Как сообщил AFP представитель местной полиции, подозреваемый разлил в здании жидкость, а затем поджег ее. Полицейские также обнаружили на месте происшествия ножи, пишут местные СМИ.

Как сообщается, 36 пострадавших сейчас находятся в больницах, некоторые из них - в тяжелом состоянии. Всего в здании, когда начался пожар, находились около 70 человек. Премьер-министр страны Синдзо Абэ выразил соболезнования родственникам погибших. По его словам, пожар в Киото - настолько страшное событие, что трудно подобрать подходящие слова.

Kyoto Animation (или KyoAni) - известная японская аниме-студия, основанная в 1981 году. Она обрела известность среди фанатов аниме в 2005 году, после того как выпустила сериал Air.