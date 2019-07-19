Задымление на борту самолета Москва-Ереван: Пассажиров эвакуировали, есть пострадавшие

PanARMENIAN.Net - Самолет Boeing 737-800W компании Nordwind, выполняющий рейс Москва — Ереван из аэропорта Шереметьево остановил вылет из-за сигнала о задымлении в салоне.

Пассажирский рейс N4 477 в ночь на 19 июля начал вылет в Ереван. Во время разбега внутри салона появился дым, рассказала директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова, пишет РИА Новости.

По ее словам, командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и решил прервать взлет, освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту судна не было, отметила она. После сигнала тревоги в Шереметьево началась аварийно-спасательная операция, к самолету прибыли службы аэропорта.

На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Их высадили по надувным трапам и доставили в терминал F, восемь человек пострадали.

Nordwind отправила пассажиров в Ереван резервным бортом, при этом 28 человек отказались им лететь, среди них двое госпитализированных.