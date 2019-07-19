ВОЗ признала вспышку Эболы в Конго чрезвычайной ситуацией международного значения
19 июля 2019 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения присвоила вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго статус чрезвычайной ситуации международного значения. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Настало время миру обратить внимание и удвоить наши усилия», — заявил Гебрейесус, пишет Esquire со ссылкой на Reuters.
Чрезвычайной ситуацией международного значения считается «экстраординарное событие, представляющее риск для здоровья населения в других государствах в результате международного распространения болезни и могущее потребовать скоординированных международных ответных мер». Впервые такой статус был присвоен в 2009 году, ситуация в Конго — пятый случай в истории.
По ситуации на 15 июля 2019 года было зарегистрировано 2512 подтвержденных случаев заболевания и 1676 смертей. Долгое время вспышку Эболы удавалось сдерживать на территории двух провинций Конго, где идут боевые действия, но в апреле боевики ворвались в больницу и убили врача-эпидемиолога.
Однако 17 июля случай заболевания лихорадкой Эбола был зарегистрирован в городе Гома на границе с Руандой. ВОЗ называл его «воротами в остальные районы ДРК и в мир». После этого случая ситуации и присвоили текущий статус, хотя до этого ВОЗ трижды отказывал в просьбе так классифицировать эпидемию.
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