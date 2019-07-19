Армянин принял вызов Цукерберга и собрал более $100,000 на «коробки для сна»

PanARMENIAN.Net - В апреле основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что смастерил световой будильник для жены, и предложил другим предпринимателям бесплатно воспользоваться его идеей.

У основателя Facebook и его супруги Присциллы Чан две дочери — младшей почти два года, старшей — три с половиной. С тех пор как они родились, Присцилла недосыпала, и не потому, что дети плакали, рассказывал Цукерберг в Facebook: она просыпалась среди ночи, проверяла время на iPhone, а затем лежала без сна, отсчитывая время до пробуждения дочерей, пишет Forbes.ru.

Основатель Facebook нашел решение «как инженер» — он придумал для жены световой будильник, который не показывает время, но подсветкой подсказывает, что скоро пора вставать. Присцилле изобретение помогло, утверждал Цукерберг. Он выложил фотографию устройства и концепцию в соцсети, предложив другим предпринимателям поработать с идеей.

На вооружение разработку Цукерберга взяла американская компания Premier Integrated Technologies (штаб-квартира в Нью-Джерси), основанная уроженцем Армении, выпускником Ереванского государственного университета Грегом Ованисяном. В середине июня она запустила сбор денег на Kickstarter и за месяц привлекла больше $114 000. Разослать первые устройства спонсорам, оформившим предзаказы, компания обещает в ноябре.

Свое устройство компания назвала Zucklight. По внешнему виду оно почти не отличается от прототипа Цукерберга, но разработчики усовершенствовали его: пользователь через приложение может настроить цвет и уровень яркости света, а также график работы гаджета. Размеры коробки — 12,7 Х 12,7 Х 8 см, выпускать ее планируется в трех цветах.

Premier хочет выпустить устройства в трех комплектациях: Zucklight Lite (цена — $29) с базовыми опциями, Zucklight Plus ($39), которое предполагается оборудовать беспроводной зарядкой для смартфонов, и Zucklight Pro ($89) со встроенными датчиками температуры, влажности и уровня углекислого газа.

«Марк призвал всех предпринимателей реализовать свою идею, и мы приняли вызов, — сообщил Ованисян Forbes через представителя. — Наша цель состояла в том, чтобы создать лучшую версию коробки и максимально успешно вывести ее на рынок».

По словам Ованисяна, после доставки первых заказов компания планирует запустить крупномасштабное производство и интегрировать устройство с голосовыми помощниками Alexa и Google Home, чтобы Zucklight мог стать частью любой системы умного дома. Предприниматель утверждает, что Premier уже получила предложения о сотрудничестве от разных дистрибьюторов. От кого именно, он не уточнил.