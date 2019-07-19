Следствие назвало возможный мотив поджигателя аниме-студии в Японии
19 июля 2019 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Мужчина, который поджег анимационную студию Kyoto Animation в японском городе Киото, утверждает, что эта компания украла у него идею фильма. Об этом сообщили 19 июля следовател.
41-летний подозреваемый, который получил серьезные ожоги лица и ног и был госпитализирован, признался в содеянном, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Kyodo News.
Инцидент с поджогом произошел 18 июля. Злоумышленник разлил в студии Kyoto Animation бензин, после чего поджег его. При этом он прокричал: «Умрите!» Позвонившие в пожарную службу сообщили, что слышали «громкий взрыв». Через три часа возгорание удалось потушить. По данным СМИ, на момент поджога в трехэтажном здании находились около 74 человек. Погибли 33 человека, большинство задохнулись на пожарной лестнице при подъеме на третий этаж здания, еще 35 получили травмы.
Студия Kyoto Animation занималась производством таких фильмов, как аниме по манге K-On!, телесериала Tamako Market, а также ленты «Исчезновение Харухи Судзумии».
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