Известна причина задымления на борту самолета рейса Москва - Ереван
19 июля 2019 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Причиной задымления на борту Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, летевшего из Москвы в Ереван, по предварительной информации, стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования самолета. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Следов возгорания и пожара в самолете не найдено, отмечает ведомство. Угрозы здоровью пассажиров не было. Признаков удушения и отравления дыхательных путей у обратившихся за помощью пассажиров не фиксировалось, пишут «Ведомости».
Ночью 19 июля в аэропорту «Шереметьево» самолет Nordwind Airlines, летевший в Ереван, прервал взлет из-за задымления в пассажирском салоне. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, они были эвакуированы по аварийным надувным трапам. Серьезно никто не пострадал, однако восемь человек обратились за медицинской помощью, двое из них были госпитализированы.
Самое значимое
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Москва геополитически проигрывает в Украине, Армении и Грузии, Лавров заявил, что политические процессы в этих странах небезразличны Москве
Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии нашли в микроавтобусе четыре контейнера общим весом 71 кг.
Посредники выразили сожаление в связи с недавними потерями в зоне конфликта и настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру
Спир отметила, что принятие данного законопроекта - «важный сигнал для Армении».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Последние новости
МИД РФ: Тема санкций в отношении Грузии закрыта Он отметил, что в России, «которая сама является объектом многолетнего санкционного давления, стараются с крайней осторожностью подходить к введению подобных ограничительных мер в отношении других стран»
В Афинах произошло мощное землетрясение магнитудой 5.1 После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков. Самый сильный из афтершоков имел магнитуду 3,8.
Нидерланды признаны частично ответственными за резню в Сребренице Согласно решению суда, Нидерланды на 10% ответственны за резню в Сребренице, так как миротворческий контингент этой страны мог предотвратить некоторые убийства.
Следствие назвало возможный мотив поджигателя аниме-студии в Японии 41-летний подозреваемый, который получил серьезные ожоги лица и ног и был госпитализирован, признался в содеянном.