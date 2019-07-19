Известна причина задымления на борту самолета рейса Москва - Ереван

PanARMENIAN.Net - Причиной задымления на борту Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, летевшего из Москвы в Ереван, по предварительной информации, стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования самолета. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Следов возгорания и пожара в самолете не найдено, отмечает ведомство. Угрозы здоровью пассажиров не было. Признаков удушения и отравления дыхательных путей у обратившихся за помощью пассажиров не фиксировалось, пишут «Ведомости».

Ночью 19 июля в аэропорту «Шереметьево» самолет Nordwind Airlines, летевший в Ереван, прервал взлет из-за задымления в пассажирском салоне. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, они были эвакуированы по аварийным надувным трапам. Серьезно никто не пострадал, однако восемь человек обратились за медицинской помощью, двое из них были госпитализированы.