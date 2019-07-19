Нидерланды признаны частично ответственными за резню в Сребренице

PanARMENIAN.Net - Верховный суд Нидерландов признал частичную ответственность государства за убийство около 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице в 1995 году.

Согласно решению суда, Нидерланды на 10% ответственны за резню в Сребренице, так как миротворческий контингент этой страны мог предотвратить некоторые убийства, пишет BBC.

Во время событий в Сребренице нидерландскому миротворческому батальону Dutchbat было поручено защищать анклав ООН на востоке Боснии.

В июле 1995 года армия боснийских сербов вторглась на территорию Сребреницы, которая стала пристанищем для тысяч боснийских мусульман, спасавшихся от этнических чисток. Всего около 20 тысяч беженцев прибыли в Сребреницу под защитой нидерландского контингента миротворцев ООН.

В ходе вторжения сербы убили около 8 тысяч мужчин и мальчиков из мусульманских семей. Резня в Сребренице стала крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

350 мужчин и юношей были среди примерно 5 тысяч мусульманских беженцев, находившихся под охраной контингента на базе ООН в Потокари. Основную часть беженцев составляли женщины и дети. Сербы потребовали выдать им юношей и мужчин, заявив, что хотят их допросить, но на самом деле убили.

Контингент миротворцев составлял 600 человек, вооруженных стрелковым оружием. Войска «Республики Сербской», которые окружили Сребреницу, в своем распоряжении имели артиллерию.

Голландский суд в 2014 году уже постановил, что Нидерланды несут ответственность за убийство ополченцами Ратко Младича более 300 боснийских мусульман в Сребренице.