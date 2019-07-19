Спикер парламента Армении встретился в Вашингтоне с конгрессменами США
19 июля 2019 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне встретился с конгрессменами США. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
В числе конгрессменов, с которыми встретился Мирзоян, – Эллиот Энгел, Фрэнк Паллоне, Джеки Спир и др.
Конгрессмены приветствовали демократические перемены в Армении и выразили готовность содействовать развитию армяно-американской повестки.
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