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В Афинах произошло мощное землетрясение магнитудой 5.1

В Афинах произошло мощное землетрясение магнитудой 5.1
19 июля 2019 - 17:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Сильное землетрясение произошло 19 июля в Афинах, вызвав панику среди населения. По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков. Самый сильный из афтершоков имел магнитуду 3,8.

Землетрясение ощущалось во многих домах. Было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома, после толчка раскачивались люстры, пишет ТАСС.

Очаг находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула. Однако сейсмологи Салоникского университета имени Аристотеля оценили глубину очага лишь в 2 км. Иными словами, он был почти на поверхности, поэтому ощущался так сильно.

Как сообщает телеканал Sky, о жертвах или пострадавших не сообщалось. Во многих районах возникли перебои с мобильной связью, а также с электроснабжением. Об ущербе пока информации нет. Сообщается только о том, что несколько человек застряли в лифтах, которые остановились из-за отсутствия тока.

Пожарные, выполняющие в Греции роль спасателей, отправилась для оказания помощи этим людям. По словам ведущих телеканала, никто не может припомнить такого сильного землетрясения в Афинах с 1999 года, когда, по официальным данным, погибли 143 человека и более 2 тыс. получили ранения. Землетрясение 1999 года было самым смертоносным за полвека.

Ссылки по теме:
CNN. Athens. Strong earthquake shakes Greek capital Athens
Tass.ru: После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков
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