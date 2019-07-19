МИД РФ: Тема санкций в отношении Грузии закрыта

PanARMENIAN.Net - Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля, однако на сегодня тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Он отметил, что в России, «которая сама является объектом многолетнего санкционного давления, стараются с крайней осторожностью подходить к введению подобных ограничительных мер в отношении других стран».

«Действительно, на волне событий в Грузии конца июня-начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. Однако президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами, и, как было им особо отмечено, «уважением к грузинскому народу». Таким образом, на сегодня тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта», - сказал Карасин.

«Что касается ранее вступившего в силу указа президента Российской Федерации, запрещающего с 8 июля авиаперевозки в Грузию, то он носит временный характер. Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан», - добавил замглавы МИД РФ.

При этом он подчеркнул, что «со своей стороны, Россия по-прежнему настроена на нормализацию двусторонних отношений, что в полной мере отвечает интересам наших стран и народов».

В середине июня в Тбилиси прошли массовые акций протеста, поводом для которых стало то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию с 8 июля. Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом грузинских алкогольных напитков в Россию из-за того, что, по заявлению ведомства, качество продукции постепенно ухудшается.