Чернобыль - больше не самое радиоактивное место на планете: Лидером стали США
19 июля 2019 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Испытание 67 ядерных бомб и затопление облученных кораблей — именно столько действий понадобилось США, чтобы сделать почву на Маршалловых островах куда хуже, чем на территории Чернобыля.
Чернобыльская АЭС и Чернобыльская зона отчуждения долгое время удерживали первое место в рейтинге самых радиоактивных зон планеты. Так было до недавних пор, пишет Ferra.ru.
В самом конце Второй мировой войны в районе Маршалловых островов США провели 67 испытаний ядерного оружия. Согласно недавним исследованиям, проведенным группой ученых, в некоторых частях этих островов земля была загрязнена радиацией на порядок сильнее, чем на месте аварии в Чернобыле. Исследователи обнаружили повышенные уровни таких химических элементов, как америций, цезий и два типа плутония, в 38 образцах почвы, взятых с 11 разных островов.
Максимальное количество радиации было обнаружено на острове Бикини, в том самом месте, где США провели крупнейшее испытание водородной бомбы, а затем потопили десятки радиоактивных кораблей.
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