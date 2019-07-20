«В контакте» запускает приложение для знакомств

PanARMENIAN.Net - Самая популярная российская социальная сеть «В контакте» запустит приложение для знакомств под названием Lovina. Об этом говорится в сообщении социальной сети.

Дату запуска приложения «В контакте» не называет. Чтобы начать им пользоваться, нужно будет авторизоваться через «В контакте» или заполнить анкету. На основе личных данных пользователя ему предложат наиболее подходящих собеседников, пишут «Ведомости».

Когда между пользователями «возникнет симпатия», то появится чат, который исчезнет, если в нем в течение 48 часов не будет видеоисторий или видеозвонков. Кроме того, в приложении будет предусмотрена возможность «карусели видеозвонков»: «Пользователи могут переходить от одного звонка к другому и выбирать, с кем хотели бы продолжить общение».

В Lovina не будет рекламы, но будут предусмотрены дополнительные платные возможности. Тарифы по ним будут самыми выгодными на рынке, обещает «В контакте». Сейчас пользователи могут зарегистрироваться в приложении с помощью чат-бота, а также настроить в App Store и Google Play уведомления о том, когда приложение будет доступно для скачивания.