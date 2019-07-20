США планируют отправить войска в Саудовскую Аравию
20 июля 2019 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В условиях нарастающий напряженности в регионе Персидского залива США собираются разместить военный контингент на территории Саудовской Аравии. Данную информацию подтвердил 19 июля МИД Саудовской Аравии, сообщает саудовское информагентство SPA, отмечая, что «Эр-Рияд и Вашингтон укрепляют сотрудничество с целью усиления безопасности и стабильности в регионе».
В свою очередь представители Центрального военного командования США заявили в пятницу о том, что цель этого шага - «защитить от угроз интересы и военные силы США в регионе», пишет Deutsche Welle.
Ранее американский телеканал CNN сообщал со ссылкой на Пентагон о планах правительства США и президента страны Дональда Трампа отправить в Саудовскую Аравию до 500 солдат. По данным канала, этот контингент будет размещен на базе ВВС имени принца Султана (Prince Sultan Air Base), которая находится в пустыне к востоку от Эр-Рияда. Небольшое число военных и обслуживающий персонал уже прибыли на базу и готовят ее к размещению ракетных комплексов Patriot, а также занимаются улучшением взлетной полосы.
В июне 2019 года глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что после консультаций с Белым домом он согласовал отправку на Ближний Восток 1000 американских солдат «в оборонительных целях». 500 солдат, которые теперь будут переброшены в Саудовскую Аравию, - часть этого контингента.
С 1991 по 2003 год США размещали свои войска в Саудовской Аравии в ходе войны в Персидском заливе. В то время база ВВС США имени принца Султана служила отправным пунктом для проведения воздушных операций против Ирака. Число американских истребителей на этой базе на определенных этапах конфликта достигало 200.
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