Билл Гейтс и Мишель Обама лидируют в рейтинге общественных деятелей
20 июля 2019 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс и бывшая первая леди США Мишель Обама возглавили рейтинг самых почитаемых в мире общественных и государственных деятелей. Об этом свидетельствуют данные опроса соцслужбы YouGov.
Мишель Обама заняла первое место, потеснив американскую телеведущую Опру Уинфри, а также актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли. Пятерку лидеров закрывают королева Великобритании Елизавета II и британская актриса Эмма Уотсон, пишут «Известия».
В рейтинге среди мужчин на втором месте оказался бывший президент США Барак Обама, за ним идет известный актер Джеки Чан. На четвертом месте по-прежнему глава Китая Си Цзиньпин, а на пятом остался основатель корпорации Alibaba Джек Ма.
На десятой строке рейтинга оказался президент России Владимир Путин, обогнав на четыре позиции американского лидера Дональда Трампа. Единственными спортсменами в рейтинге оказались Криштиану Роналду и Лионель Месси на седьмом и девятом местах соответственно.
10 июля американский Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Рейтинг возглавила певица Тейлор Свифт, чей доход оценивается в $185 млн. За ней следует модель Кайли Дженнер ($170 млн), а замыкает тройку лидеров рэпер Канье Уэст ($150 млн).
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
«В контакте» запускает приложение для знакомств Чтобы начать им пользоваться, нужно будет авторизоваться через «В контакте» или заполнить анкету.
МИД РФ: Тема санкций в отношении Грузии закрыта Он отметил, что в России, «которая сама является объектом многолетнего санкционного давления, стараются с крайней осторожностью подходить к введению подобных ограничительных мер в отношении других стран»
В Афинах произошло мощное землетрясение магнитудой 5.1 После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков. Самый сильный из афтершоков имел магнитуду 3,8.
Спикер парламента Армении встретился в Вашингтоне с конгрессменами США Конгрессмены приветствовали демократические перемены в Армении и выразили готовность содействовать развитию армяно-американской повестки.