Индия запустила на Луну ракету с орбитальной станцией
22 июля 2019 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Индия запустила на Луну межпланетную станцию «Чандраян-2». Ракета-носитель стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Индии. Первоначально запуск планировали провести 15 июля, но его остановили за 56 минут до старта из-за технических проблем.
«Чандраян-2» преодолеет 384 тысячи километров и достигнет Луны более чем через пять недель. 640-тонная ракета доставит на Луну космический аппарат, состоящий из трех частей: это орбитальная станция, спускаемый аппарат и 27-килограммовый шестиколесный ровер с приборами для анализа почвы. Миссия оценивается в 150 миллионов долларов. Аппарат впервые совершит посадку на малоизученном южном полюсе Луны, пишет Meduza.
В ISRO рассчитывают, что посадка произойдет 6 или 7 сентября. Это станет самым сложным этапом миссии — в апреле при похожей операции разбился первый лунный аппарат Израиля.
В рамках миссии «Чандраян-2» на Луне будут искать воду и минералы, а также исследовать толчки под поверхностью. Орбитальный аппарат в течение года будет фотографировать поверхность Луны и анализировать ее тонкую атмосферу. Луноход на солнечных батареях, как ожидается, за 14 дней преодолеет до полукилометра и отправит на Землю полученные данные и изображения.
Изначально Индия рассчитывала, что запустит «Чандраян-2» к Луне в 2013 году, причем вместе с Россией. Но из-за провала российской миссии «Фобос-Грунт» власти Индии решили осуществить миссию самостоятельно. В случае успеха Индия станет четвертой страной после США, России и Китая, чьи аппараты совершали посадку на Луну. В 2008 году Индия уже направляла к Луне космический зонд в рамках своей первой лунной миссии «Чандраян-1», но тогда космический аппарат не садился на поверхность.
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