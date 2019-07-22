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В Иране 17 человек арестованы по обвинению в шпионаже на ЦРУ

В Иране 17 человек арестованы по обвинению в шпионаже на ЦРУ
22 июля 2019 - 14:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Спецслужбы Ирана выявили и арестовали в стране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.

Представитель Министерства информации и национальной безопасности Ирана на брифинге 22 июля заявил, что среди арестованных были работники критически важных для страны отраслей, пишет РБК со ссылкой на иранские СМИ.

«После прихода к власти администрации Трампа мы стали свидетелями активизации разведывательной деятельности (ЦРУ) в отношении Ирана», — сказал представитель ведомства.

По его словам, ЦРУ удалось убедить некоторых граждан Ирана работать на разведку за счет обещаний помочь с получением визы. Другим обещали дать возможность переехать в США и получить гражданство, найти высокооплачиваемую работу, выплатить крупную сумму денег или оплатить необходимые медицинские услуги.

Представитель иранской спецслужбы отметил, что на контакт с будущими шпионами вербовщики из ЦРУ выходили в том числе через социальные сети, а также на различных научных конференциях в Европе, Азии и Африке. Тех, кто соглашался сотрудничать, обучали поддерживать контакты с ЦРУ из Ирана с помощью специального оборудования. В частности, для передачи информации использовались специальные устройства, замаскированные под камни и размещенные в парках Тегерана и других местах.

В Министерстве информации и национальной безопасности заверили, что благодаря эффективной работе иранской контрразведки никому из арестованных шпионов не удалось в полной мере выполнить порученное ему задание. При этом часть из них пошла на сотрудничество с иранскими спецслужбами, другие же были приговорены к длительным срокам лишения свободы или даже к смертной казни.

Напряженность между Ираном и США усилилась 20 июня, когда Иран заявил о том, что сбил в своем воздушном пространстве американский беспилотник. Вашингтон эту информацию подтвердил, однако отметил, что дрон был сбит не над территорией Исламской Республики, а в международном воздушном пространстве. После этого газета The New York Times сообщила, что Трамп отдал распоряжение о нанесении удара по целям в Иране, однако в последний момент отменил его. Сам президент США это решение впоследствии объяснил тем, что удар привел бы к гибели 150 человек. Позднее уже США заявили об уничтожении иранского беспилотника.

Ссылки по теме:
RBC.ru: Спецслужбы Ирана заявили об аресте 17 шпионов ЦРУ
CBS News. Iran claims it's nabbed 17 CIA spies, sentenced some to death
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