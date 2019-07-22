В Иране 17 человек арестованы по обвинению в шпионаже на ЦРУ
22 июля 2019 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Спецслужбы Ирана выявили и арестовали в стране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Представитель Министерства информации и национальной безопасности Ирана на брифинге 22 июля заявил, что среди арестованных были работники критически важных для страны отраслей, пишет РБК со ссылкой на иранские СМИ.
«После прихода к власти администрации Трампа мы стали свидетелями активизации разведывательной деятельности (ЦРУ) в отношении Ирана», — сказал представитель ведомства.
По его словам, ЦРУ удалось убедить некоторых граждан Ирана работать на разведку за счет обещаний помочь с получением визы. Другим обещали дать возможность переехать в США и получить гражданство, найти высокооплачиваемую работу, выплатить крупную сумму денег или оплатить необходимые медицинские услуги.
Представитель иранской спецслужбы отметил, что на контакт с будущими шпионами вербовщики из ЦРУ выходили в том числе через социальные сети, а также на различных научных конференциях в Европе, Азии и Африке. Тех, кто соглашался сотрудничать, обучали поддерживать контакты с ЦРУ из Ирана с помощью специального оборудования. В частности, для передачи информации использовались специальные устройства, замаскированные под камни и размещенные в парках Тегерана и других местах.
В Министерстве информации и национальной безопасности заверили, что благодаря эффективной работе иранской контрразведки никому из арестованных шпионов не удалось в полной мере выполнить порученное ему задание. При этом часть из них пошла на сотрудничество с иранскими спецслужбами, другие же были приговорены к длительным срокам лишения свободы или даже к смертной казни.
Напряженность между Ираном и США усилилась 20 июня, когда Иран заявил о том, что сбил в своем воздушном пространстве американский беспилотник. Вашингтон эту информацию подтвердил, однако отметил, что дрон был сбит не над территорией Исламской Республики, а в международном воздушном пространстве. После этого газета The New York Times сообщила, что Трамп отдал распоряжение о нанесении удара по целям в Иране, однако в последний момент отменил его. Сам президент США это решение впоследствии объяснил тем, что удар привел бы к гибели 150 человек. Позднее уже США заявили об уничтожении иранского беспилотника.
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