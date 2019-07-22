Папа Римский направил письмо Асаду: Выразил озабоченность ситуацией в Сирии

PanARMENIAN.Net - Папа Римский Франциск направил специальное письмо президенту Сирии Башару Асаду, в котором выразил глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в стране, прежде всего, в Идлибе. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По словам официального представителя Ватикана, папское послание утром 22 июля передал в Дамаске Асаду префект ватиканской Дикастерии по службе цельного человеческого развития кардинал Питер Тарксон, которого сопровождал апостольский нунций (посол) в Сирии кардинал Марио Дзенари, пишет РИА Новости.

«В направленном ему (Асаду) письме выражается глубокая озабоченность Его Святейшества папы Франциска гуманитарной ситуацией в Сирии с особым указанием на драматические условия гражданского населения в Идлибе», - заявил Бруни.

Говоря о послании папы Франциска Асаду, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что понтифик с тревогой и болью следит за продолжающимися боевыми действиями в Сирии, которые ведут к трагическим последствиям для всего гражданского населения и особенно для детей.

«Папа Франциск вновь обращается с призывом защитить жизнь гражданских лиц и сохранить такие основные объекты инфраструктуры, как школы, больницы и медицинские учреждения. То, что происходит, действительно бесчеловечно, и с этим нельзя согласиться», - заявил Паролин в интервью информационному порталу Vatican News.

По словам Паролина, в своем письме папа Римский просит президента Асада предпринять конкретные шаги, направленные на примирение. Так, он, предлагает озаботиться условиями возвращения на родину беженцев, которые ранее были вынуждены покинуть страну. Кроме того, папа Франциск затрагивает тему освобождения заключенных и допуска их родственников к информации о своих близких.