Пашинян на украинском поздравил Зеленского с победой на выборах в Раду

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа» с победой на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. Соответствующую запись на украинском языке Пашинян сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Поздравляю президента Украины Владимира Зеленского и партию «Слуга народа» с победой на выборах в парламент Украины. Уверен, что новый парламент и правительство продолжат путь реформ с еще большими усилиями и новыми возможностями армяно-украинского сотрудничества»,- отметил премьер.

Выборы в Раду Украины состоялись 21 июля. По результатам обработки почти 60 процентов протоколов, в украинский парламент проходят пять партий - «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», Всеукраинское объединение «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко и «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.