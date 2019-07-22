Армянские саперы в Сирии разминировали еще 8534 кв м

PanARMENIAN.Net - Саперы осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике очередной группы армянских специалистов с 8 июня по 22 июля разминировали 8534 квадратных метров территории. Об этом сообщает ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».

Врачи армянской гуманитарной группы за тот же период оказали терапевтическую помощь 122 гражданам, 326 пациентов подверглись лучевым исследованиям, услугами анестезиологов воспользовались 25 граждан, гинеколог обследовал 64 больных, педиатр осмотрел и назначил соответствующее лечение 60 детям.

Гуманитарная миссия продолжается.