Армянские саперы в Сирии разминировали еще 8534 кв м
22 июля 2019 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Саперы осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике очередной группы армянских специалистов с 8 июня по 22 июля разминировали 8534 квадратных метров территории. Об этом сообщает ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».
Врачи армянской гуманитарной группы за тот же период оказали терапевтическую помощь 122 гражданам, 326 пациентов подверглись лучевым исследованиям, услугами анестезиологов воспользовались 25 граждан, гинеколог обследовал 64 больных, педиатр осмотрел и назначил соответствующее лечение 60 детям.
Гуманитарная миссия продолжается.
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По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
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