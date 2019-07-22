Hyperloop Илона Маска установил новый рекорд скорости
22 июля 2019 - 18:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Проект вакуумного поезда Hyperloop установил новый рекорд скорости — 463 км/час. Это больше предыдущего на 6 км/ч, но, правда, всё еще не дотягивает до целевого показателя в 1200 км/ч.
Капсулу разработали студенты Технического университета Мюнхена. Рекорд она побила во время конкурса SpaceX Hyperloop Pod. Это соревнование между студентами-инженерами, организует компания Илона Маска SpaceX, пишет Ferra.ru.
В 2018 году рекорд установила команда из того же университета. Он был равен 457 км/час.
В этом году капсулы гнали по тоннелю протяженностью 1,6 километра. Маск уже заявил, что следующий конкурс будет проводиться в изогнутом тоннеле длиной около 10 км.
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