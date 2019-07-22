«Реал» готов бесплатно отдать Бэйла китайцам
22 июля 2019 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» готов бесплатно отпустить нападающего Гарета Бэйла, если тот согласится перейти в один из клубов китайской Суперлиги.
По информации источника, сливочные так и не получили ни одного предложения о трансфере валлийца от европейских клубов. При этом «Реал» намерен избавиться от Бэйла и в качестве одного из вариантов рассматривают его уход на правах свободного агента, пишет Lenta.ru со ссылкой на ESPN.
Его контракт действует еще три года.
21 июля главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что надеется на уход Бэйла. Он подтвердил, что форвард также склоняется к такому решению. Агент валлийца Джонатан Барнетт посчитал, что этим высказыванием французский специалист опозорил себя.
Об интересе одного из китайских клубов к Бэйлу сообщалось 9 июля. 29-летнему хавбеку предложили контракт, по которому он будет получать 1,3 миллиона евро в неделю.
Валлиец выступает за «Реал» с 2013 года. Он перешел туда из лондонского «Тоттенхэма» и обошелся мадридцам в 100 миллионов евро.
Самое значимое
Боксер одержал уверенную победу техническим нокаутом в 10-м раунде
Сборная Армении по футболу улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 9 пунктов и заняв 97 место.
Амоян боролся за золотую медаль с молдаванином Михаем Петичем и одержал победу со счетом 8:0 за 2 минуты 30 секунд.
«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Гражданам Армении будет проще получить вид на жительство в РФ В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
В США вводят новые правила депортации мигрантов - без суда Согласно новой норме, если не имеющий гражданства США человек не сможет доказать властям, что беспрерывно пребывал на территории США больше двух лет, его можно будет немедленно депортировать без суда
Арест сестер Хачатурян продлили на 3 месяца «Постановлением Московского городского суда продлен срок запрета определённых действий до 28 октября», - сказали в пресс-службе суда
В РФ резко увеличилось число мигрантов из Армении Из стран – крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной.