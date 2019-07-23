Замглавы МИД РФ: Армяне - часть многонационального российского государства
23 июля 2019 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный уполномоченный по делам диаспоры при премьер-министре Республики Армения Заре Синанян, находящийся в Москве с рабочим визитом, встретился со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Об этом сообщает пресс-служба главного уполномоченного.
На встрече присутствовал также посол РА в РФ Вардан Тоганян.
В начале встречи Карасин отметил, что Россия является многонациональной страной, где проживают разные народы, и эти народы живут в условиях межэтнической солидарности, что очень важно для России. Также было подчеркнуто, что власти РФ хотят, чтобы эта солидарность была крепкой и стабильной.
Карасин отметил, что армяне являются частью многонационального российского государства и очень активны в политической, культурной, социальной и экономической сферах.
Синанян отметил, что армянская община России обладает большим потенциалом, и армянская сторона будет рада, если армяне, уже полностью интегрированные в российское общество, смогут участвовать в развитии России и в то же время сохранить свою национальную идентичность.
В ходе беседы обсуждались вопросы российско-армянского взаимодействия, представляющие взаимный интерес.
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По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
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