Замглавы МИД РФ: Армяне - часть многонационального российского государства

PanARMENIAN.Net - Главный уполномоченный по делам диаспоры при премьер-министре Республики Армения Заре Синанян, находящийся в Москве с рабочим визитом, встретился со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Об этом сообщает пресс-служба главного уполномоченного.

На встрече присутствовал также посол РА в РФ Вардан Тоганян.

В начале встречи Карасин отметил, что Россия является многонациональной страной, где проживают разные народы, и эти народы живут в условиях межэтнической солидарности, что очень важно для России. Также было подчеркнуто, что власти РФ хотят, чтобы эта солидарность была крепкой и стабильной.

Карасин отметил, что армяне являются частью многонационального российского государства и очень активны в политической, культурной, социальной и экономической сферах.

Синанян отметил, что армянская община России обладает большим потенциалом, и армянская сторона будет рада, если армяне, уже полностью интегрированные в российское общество, смогут участвовать в развитии России и в то же время сохранить свою национальную идентичность.

В ходе беседы обсуждались вопросы российско-армянского взаимодействия, представляющие взаимный интерес.