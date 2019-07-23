Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира 2019 года
23 июля 2019 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 год. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.
Второе место – у баскетбольной команды News York Yankees, оценка ее стоимости выросла на $900 млн до $4,6 млрд. На третьей строчке второй год подряд испанский футбольный клуб Real Madrid: в 2018 году его стоимость оценивалась в $4,09 млрд, а в этом году – в $4,24 млрд, пишут «Ведомости».
В пятерке лидеров оказались также испанский футбольный клуб Barcelona ($4,02 млрд) и американская баскетбольная команда New York Knicks ($4 млрд).
Английский футбольный клуб Manchester United, который в 2018 году занимал второе место, теперь на шестой строчке. Его стоимость, по подсчетам Forbes, сократилась с $4,12 млрд до $3,81 млрд.
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