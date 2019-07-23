Партия Зеленского набрала 43% голосов по итогам обработки 90% протоколов
23 июля 2019 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» по результатам обработки 90,89% электронных протоколов продолжает уверенно лидировать по партийным спискам на выборах в Верховную раду. Она набирает 43,10% голосов. У занимающей второе место пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,94%.
«Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко получила 8,18% голосов, столько же у «Батькивщины» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,2%. Партию «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука поддержали 5,92%, пишут «Ведомости».
Согласно данным на сайте ЦИК Украины, 5%-ный барьер в украинский парламент пока не преодолевают Радикальная партия Олега Ляшко – у нее 4%, «Сила и честь», которая набирает 3,8% голосов в целом по Украине, «Оппозиционный блок» (3,08%), партия «Украинская стратегия Гройсмана» (2,33%) и др.
Досрочные выборы в Раду прошли 21 июля, после того как в мае Зеленский объявил о роспуске парламента. Украинский президент объяснил это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны. На Украине смешанная система выборов в парламент. По партийным спискам избираются 225 из 450 депутатов, остальные – по одномандатным округам (там в большинстве уверенно лидируют кандидаты от «Слуги народа»). Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
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