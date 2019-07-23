Пожар в детском лагере в РФ: Есть погибшие
23 июля 2019 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Хабаровском крае в ночь на 23 июля произошел пожар в детском палаточном лагере. В результате пожара погибли 3 ребенка.
Ранее власти сообщали о гибели одного ребенка, позже стало известно, что реанимации умерли еще две девочки. У девочек были несовместимые с жизнью травмы. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, который тоже получил серьезные ожоги, пишут «Ведомости».
Минздрав сообщал, что при пожаре в детском лагере погиб ребенок и пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. Из них пятеро взрослых получили помощь в амбулаторной форме, шестеро детей были госпитализированы. Еще одного ребенка с травмой локтя отпустили домой после обследования.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал говорил, что трое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.
Детский палаточный городок был расположен на горнолыжном курорте «Холдоми». МЧС до сих пор не называет причины пожара. Однако источник в экстренных службах сообщил СМИ, что причиной возгорания мог быть обогреватель в одной из палаток.
Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю по факту пожара завело уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета.
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