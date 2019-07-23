Борис Джонсон станет премьером Великобритании
23 июля 2019 - 15:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон, избранный лидером Консервативной партии.
Джонсон вступит в должность 24 июля, пишет Sky News.
Тереза Мэй, которая возглавляла британское правительство с июля 2016 года, подала в отставку в начале июня после неудачи с выходом страны из Евросоюза.
Борис Джонсон с мая 2008 года по май 2016 года был мэром Лондона. В июле 2016-го он стал министром иностранных дел страны и занимал этот пост два года.
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