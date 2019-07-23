Борис Джонсон станет премьером Великобритании

PanARMENIAN.Net - Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон, избранный лидером Консервативной партии.

Джонсон вступит в должность 24 июля, пишет Sky News.

Тереза Мэй, которая возглавляла британское правительство с июля 2016 года, подала в отставку в начале июня после неудачи с выходом страны из Евросоюза.

Борис Джонсон с мая 2008 года по май 2016 года был мэром Лондона. В июле 2016-го он стал министром иностранных дел страны и занимал этот пост два года.