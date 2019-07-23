Глава МИД Армении едет в Грузию: Встретится с премьером и спикером парламента

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 24-25 июля совершит официальный визит в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Намечены переговоры с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, по итогам которых главы внешнеполитических ведомств двух стран выступят с заявлениями для прессы.

Мнацаканян проведет также встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и спикером парламента Арчилом Талаквадзе.

Министр иностранных дел Армении встретится также с представителями армянской общины Грузии.