В РФ резко увеличилось число мигрантов из Армении
23 июля 2019 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 года резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет. Об этом сообщает Росстат.
В январе-апреле 2019 года миграционный прирост населения России увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ – на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, с другими странами – в 5,2 раза, пишет Economy Times.
Из стран – крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной. Так, отмечается, что за отчетный период из Армении в РФ прибыли 12,8 тысяч человек, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 4,9 тысяч.
Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.
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По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
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