// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В РФ резко увеличилось число мигрантов из Армении

В РФ резко увеличилось число мигрантов из Армении
23 июля 2019 - 16:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 года резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет. Об этом сообщает Росстат.

В январе-апреле 2019 года миграционный прирост населения России увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ – на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, с другими странами – в 5,2 раза, пишет Economy Times.

Из стран – крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной. Так, отмечается, что за отчетный период из Армении в РФ прибыли 12,8 тысяч человек, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 4,9 тысяч.

Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.

Ссылки по теме:
Economy Times: Миграционный прирост: аномальные показатели
 Самое значимое
ЕС готов предоставить многомиллионную финансовую помощь на судебные реформы в АрменииЕС готов предоставить многомиллионную финансовую помощь на судебные реформы в Армении
По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
Лавров: Армения – ключевой партнер РФ в ЗакавказьеЛавров: Армения – ключевой партнер РФ в Закавказье
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Москва геополитически проигрывает в Украине, Армении и Грузии, Лавров заявил, что политические процессы в этих странах небезразличны Москве
В Грузии задержали гражданина Армении при попытке провезти радиоактивный торий в РФВ Грузии задержали гражданина Армении при попытке провезти радиоактивный торий в РФ
Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии нашли в микроавтобусе четыре контейнера общим весом 71 кг.
МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться вскореМГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться вскоре
Посредники выразили сожаление в связи с недавними потерями в зоне конфликта и настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана открыли огонь из гранатометов: Армия Арцаха предприняла соответствующие шаги
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Кремль - о телефонной беседе Пашиняна с Путиным: Обсуждалось сотрудничество в рамках ОДКБ
ВС Арцаха предприняли действия для пресечения провокаций с азербайджанской стороны
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В США вводят новые правила депортации мигрантов - без суда Согласно новой норме, если не имеющий гражданства США человек не сможет доказать властям, что беспрерывно пребывал на территории США больше двух лет, его можно будет немедленно депортировать без суда
Арест сестер Хачатурян продлили на 3 месяца «Постановлением Московского городского суда продлен срок запрета определённых действий до 28 октября», - сказали в пресс-службе суда
Борис Джонсон станет премьером Великобритании Джонсон вступит в должность 24 июля
Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана: Эвакуированы сотни человек 315 эвакуированных размещены в семьях и временных лагерях