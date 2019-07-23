В РФ резко увеличилось число мигрантов из Армении

PanARMENIAN.Net - Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 года резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет. Об этом сообщает Росстат.

В январе-апреле 2019 года миграционный прирост населения России увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ – на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, с другими странами – в 5,2 раза, пишет Economy Times.

Из стран – крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной. Так, отмечается, что за отчетный период из Армении в РФ прибыли 12,8 тысяч человек, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 4,9 тысяч.

Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.