Арест сестер Хачатурян продлили на 3 месяца

PanARMENIAN.Net - Мосгорсуд на три месяца продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца.

«Постановлением Московского городского суда продлен срок запрета определенных действий до 28 октября», - сказали в пресс-службе суда, пишет РИА Новости.

Ранее адвокат Алексей Паршин сообщил, что следствие проверяет, насиловал ли Михаил Хачатурян своих дочерей, материалы проверки выделены Следственным комитетом в отдельное производство. По словам защитника, действия Хачатуряна проверяют на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 - истязание и сексуальные преступления.

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года после убийства отца. По версии защиты, которая подтверждается экспертизами, они пошли на преступление из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

В конце июня Следственный комитет России завершил расследование дела сестер. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). После этого в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре, Ереване, Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Хельсинки и других городах начались пикеты в поддержку девушек с требованиями принять закон о домашнем насилии.