Гражданам Армении будет проще получить вид на жительство в РФ

PanARMENIAN.Net - Процедуры предоставления отдельным категориям иностранных граждан, в том числе - выходцам из Армении, разрешения на временное пребывание (РВП) и получения вида на жительство (ВНЖ) в России будут упрощены. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

«Те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой. Все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Парламентская газета».

Спикер напомнил, что «подготовить необходимые для этого изменения в законодательство поручил президент РФ Владимир Путин».

В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца или временное убежище в РФ; переселяются в Россию на постоянное жительство в рамках международного договора о регулировании процесса переселения и защите прав беженцев, который заключен с Арменией, Азербайджаном, Туркменистаном, Латвией, Грузией и другими государствами.

Право оформлять ВНЖ без предварительного получения РВП хотят дать ряду категорий иностранцев, в числе которых: граждане, родившиеся в РСФСР и в прошлом имевшие гражданство СССР; дети, родившиеся на территории России, чьи родители-иностранцы имеют вид на жительство; граждане, чьи родители или дети имеют гражданство РФ и постоянно здесь проживают; иностранцы, проработавшие в России не меньше полугода в качестве квалифицированных специалистов; проживающие на территории страны лица, у которых было прекращено гражданство РФ (кроме осужденных по тяжким статьям УК РФ, прежде всего за терроризм); иностранцы, с отличием окончившие российские вузы.

Одновременно срок рассмотрения заявлений на выдачу РВП должен сократиться с полугода до четырех месяцев, а вид на жительство — стать бессрочным.