Банки Швейцарии начали платить за взятые кредиты
24 июля 2019 - 09:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Банки Швейцарии начали выдавать кредиты по отрицательной ставке. Это стало возможным благодаря сверхмягкой политике местного Центробанка.
Процентная ставка Национального банка Швейцарии в данный момент установлена на отрицательном уровне — минус 0,75% годовых. На этих условиях центробанк принимает депозиты от кредитных организаций страны — те вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Чтобы не допускать неоправданных расходов, банки стремятся разместить свободные средства в кредиты. При этом в отдельных случаях они готовы предлагать некоторым клиентам отрицательную ставку, но более выгодную по сравнению со ставкой ЦБ. Таким образом, заемщики получают выгоду от полученных кредитов и обязаны вернуть меньше, чем взяли.
Опрошенные изданием банкиры отмечают, что такие условия предоставляются только институциональным инвесторам: другим банкам, страховым компания, инвестиционным фондам. Также они опасаются, что продолжение политики смягчения со стороны ЦБ в виде дальнейшего снижения ставок может обернуться пузырем на финансовом рынке.
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