Президент Армении поздравил Бориса Джонсона

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Борису Джонсону в связи с вступлением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

«Армения заинтересована в том, чтобы развивать сотрудничество нового качества в отраслях, представляющих взаимный интерес, и готова предпринять необходимые шаги в этом направлении. Я преисполнен надежды, что посредством конструктивного диалога мы будем способствовать развитию многопланового армяно-британского взаимодействия, во благо наших дружественных народов», - в частности, сказано в послании президента.

Борис Джонсон вступил в должность премьер Великобритании 24 июля.Джонсон с мая 2008 года по май 2016 года был мэром Лондона. В июле 2016-го он стал министром иностранных дел страны и занимал этот пост два года.