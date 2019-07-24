Пилоты British Airways впервые за 40 лет проведут забастовку

PanARMENIAN.Net - Профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) подавляющим большинством в 93% голосов принял решение о проведении забастовки после провала переговоров с компанией British Airways о повышении зарплат.

Примерно 90% пилотов British Airways входят в профсоюз, поэтому забастовка может серьезно отразиться на расписании полетов компании, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Evening Standard.

Представители авиакомпании хотят добиться судебного запрета на забастовку, они уже выразили свое сожаление из-за того, что профсоюз «решил нарушить планы поездок наших клиентов».

Переговоры между BAPLA и British Airways ведутся с ноября 2018 года. Члены профсоюза настаивали на внедрении схемы распределения прибыли между сотрудниками компании, а фирма предлагала повышение зарплат на 11,5% в течение трех лет.

Даты забастовки пока не объявлялись. По закону, профсоюз обязан уведомить компанию о подобных планах за две недели.

Последняя забастовка сотрудников British Airways состоялась еще в 1970-х годах. Кроме того, в 2008 году пилоты также проголосовали за проведение забастовки, но тогда вопрос удалось урегулировать.