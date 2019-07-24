// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана

ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
24 июля 2019 - 11:36 AMT

PanARMENIAN.Net - 25 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения Вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, южнее села Гюлистан Шаумянского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

 Самое значимое
Гражданам Армении будет проще получить вид на жительство в РФГражданам Армении будет проще получить вид на жительство в РФ
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
ЕС готов предоставить многомиллионную финансовую помощь на судебные реформы в АрменииЕС готов предоставить многомиллионную финансовую помощь на судебные реформы в Армении
По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
Лавров: Армения – ключевой партнер РФ в ЗакавказьеЛавров: Армения – ключевой партнер РФ в Закавказье
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Москва геополитически проигрывает в Украине, Армении и Грузии, Лавров заявил, что политические процессы в этих странах небезразличны Москве
В Грузии задержали гражданина Армении при попытке провезти радиоактивный торий в РФВ Грузии задержали гражданина Армении при попытке провезти радиоактивный торий в РФ
Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии нашли в микроавтобусе четыре контейнера общим весом 71 кг.
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана открыли огонь из гранатометов: Армия Арцаха предприняла соответствующие шаги
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Кремль - о телефонной беседе Пашиняна с Путиным: Обсуждалось сотрудничество в рамках ОДКБ
ВС Арцаха предприняли действия для пресечения провокаций с азербайджанской стороны
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками Седлер отметил, что северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега (почти 100 км).
Facebook оштрафовали на $5 млрд FTC также объявила об ужесточении требований к охране личных данных.
Армению и Арцах в 2020 году свяжет новая дорога «Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.
В России существует угроза «второго Чернобыля» Рядом с предприятием протекает Ангара, и если скважину на заводе прорвет, то река будет загрязнена