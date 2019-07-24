Названа возможная причина пожара в детском лагере в РФ

PanARMENIAN.Net - Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили местные власти.

«В палатках были обогреватели типа «Ветерок», которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на «Ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно. Очевидцы сообщали, и было видео, что палатки горели как факел, огонь поднимался на высоту 15 метров», — рассказали в краевом правительстве, пишет РИА Новости.

Также, по информации побывавших на месте трагедии чиновников, у палаток был очень сложный замок, который ребенок в темноте за десять минут открыть не сможет.

Кроме того, все палатки стояли очень близко друг к другу.

Пожар произошел в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей, в результате ЧП четверо погибли, еще восемь человек пострадали. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи кв м, сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.