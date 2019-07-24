В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
24 июля 2019 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян, пишет РИА Новости.
Уточняется, что срок содержания под стражей составляет 40 дней.
«Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного», — сказала Хачатрян.
Бывшего бойца спецназа ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала толпа. Красногорский городской суд заключил под стражу предполагаемого убийцу Сергея Ходжояна, неофициально работающего барменом в заведении, около которого произошла драка. Всего сообщалось о задержании и арестах девяти предполагаемых участников конфликта.
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По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
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