В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

PanARMENIAN.Net - В Армении арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян, пишет РИА Новости.

Уточняется, что срок содержания под стражей составляет 40 дней.

«Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного», — сказала Хачатрян.

Бывшего бойца спецназа ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала толпа. Красногорский городской суд заключил под стражу предполагаемого убийцу Сергея Ходжояна, неофициально работающего барменом в заведении, около которого произошла драка. Всего сообщалось о задержании и арестах девяти предполагаемых участников конфликта.