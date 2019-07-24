В России существует угроза «второго Чернобыля»
24 июля 2019 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. Если этого не сделать, регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Усольехимпром» – это огромное химически опасное предприятие, которое сейчас находится в полуразрушенном состоянии и было признано банкротом в 2017 году, рассказала Радионова.
«В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там – никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы», – отметила Радионова.
Рядом с предприятием протекает Ангара, и если скважину на заводе прорвет, то река будет загрязнена. «Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», – считает Радионова.
Радионова добавила, что это не единственный такой объект в России – их много, например Коркинский угольный разрез.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Глава МИД Арцаха и Каспршик обсудили соблюдение стабильности в зоне карабахского конфликта В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана
Ереван - в топ-10 любимых направлений российских пенсионеров Отмечается, что большинство российских пенсионеров предпочитают внутренние путешествия
«РА придает значение армяно-британскому сотрудничеству»: Пашинян поздравил Джонсона Он выразил надежду, что в ближайшем будущем появится возможность встретиться с Джонсоном и совместными усилиями придать новое дыхание и качество армяно-британским отношениям.
Армению и Арцах в 2020 году свяжет новая дорога «Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.