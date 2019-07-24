В России существует угроза «второго Чернобыля»

PanARMENIAN.Net - Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. Если этого не сделать, регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Усольехимпром» – это огромное химически опасное предприятие, которое сейчас находится в полуразрушенном состоянии и было признано банкротом в 2017 году, рассказала Радионова.

«В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там – никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы», – отметила Радионова.

Рядом с предприятием протекает Ангара, и если скважину на заводе прорвет, то река будет загрязнена. «Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», – считает Радионова.

Радионова добавила, что это не единственный такой объект в России – их много, например Коркинский угольный разрез.