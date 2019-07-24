Армению и Арцах в 2020 году свяжет новая дорога
24 июля 2019 - 16:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении планирует к 2020 году построить до 150 километров новой дороги, соединяющей Республику Арцах с РА. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает Радио Свобода.
Он сказал, что соответствующее решение уже принято.
«Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.
Он добавил, что планируется построить дорогу в сжатые сроки - в 2020 году, финансовые средства для строительства есть.
Самое значимое
«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
Депутаты предлагают увеличить минимальную зарплату на почти 20% - с 55 000 драмов до 65 000 драмов.
Долг по состоянию на март составил 5.448 миллиардов долларов.
Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
Partner news
Последние новости
Глава МИД Арцаха и Каспршик обсудили соблюдение стабильности в зоне карабахского конфликта В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана
Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками Седлер отметил, что северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега (почти 100 км).
Facebook оштрафовали на $5 млрд FTC также объявила об ужесточении требований к охране личных данных.
Ереван - в топ-10 любимых направлений российских пенсионеров Отмечается, что большинство российских пенсионеров предпочитают внутренние путешествия