Армению и Арцах в 2020 году свяжет новая дорога

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении планирует к 2020 году построить до 150 километров новой дороги, соединяющей Республику Арцах с РА. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает Радио Свобода.

Он сказал, что соответствующее решение уже принято.

«Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.

Он добавил, что планируется построить дорогу в сжатые сроки - в 2020 году, финансовые средства для строительства есть.