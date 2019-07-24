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Армению и Арцах в 2020 году свяжет новая дорога

Армению и Арцах в 2020 году свяжет новая дорога
24 июля 2019 - 16:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении планирует к 2020 году построить до 150 километров новой дороги, соединяющей Республику Арцах с РА. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает Радио Свобода.

Он сказал, что соответствующее решение уже принято.

«Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.

Он добавил, что планируется построить дорогу в сжатые сроки - в 2020 году, финансовые средства для строительства есть.

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