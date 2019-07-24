«РА придает значение армяно-британскому сотрудничеству»: Пашинян поздравил Джонсона

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Бориса Джонсона с вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Желаю Вам успехов в осуществлении Вашей важной миссии. Армения придает большое значение непрерывному развитию и расширению армяно-британского сотрудничества. Установившийся между нашими странами конструктивный диалог создает прочную основу для важных достижений по всем направлениям и всестороннего использования существующего потенциала в интересах наших дружественных народов», - отметил премьер.

Он выразил надежду, что в ближайшем будущем появится возможность встретиться с Джонсоном и совместными усилиями придать новое дыхание и качество армяно-британским отношениям.

Борис Джонсон вступил в должность премьер Великобритании 24 июля. Джонсон с мая 2008 года по май 2016 года был мэром Лондона. В июле 2016-го он стал министром иностранных дел страны и занимал этот пост два года.