«РА придает значение армяно-британскому сотрудничеству»: Пашинян поздравил Джонсона
24 июля 2019 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Бориса Джонсона с вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
«Желаю Вам успехов в осуществлении Вашей важной миссии. Армения придает большое значение непрерывному развитию и расширению армяно-британского сотрудничества. Установившийся между нашими странами конструктивный диалог создает прочную основу для важных достижений по всем направлениям и всестороннего использования существующего потенциала в интересах наших дружественных народов», - отметил премьер.
Он выразил надежду, что в ближайшем будущем появится возможность встретиться с Джонсоном и совместными усилиями придать новое дыхание и качество армяно-британским отношениям.
Борис Джонсон вступил в должность премьер Великобритании 24 июля. Джонсон с мая 2008 года по май 2016 года был мэром Лондона. В июле 2016-го он стал министром иностранных дел страны и занимал этот пост два года.
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