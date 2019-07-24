Ереван - в топ-10 любимых направлений российских пенсионеров

PanARMENIAN.Net - Ереван входит в десятку самых популярных направлений для путешествий российских пенсионеров. Об этом сообщает сервис по поиску авиабилетов Aviasales.

Отмечается, что большинство российских пенсионеров предпочитают внутренние путешествия, и в десятку востребованных направлений вошли только два зарубежных города: Тель-Авив и Ереван. Туда летают 2,3 и 1,6 процента путешественников пенсионного возраста соответственно, пишет Lenta.ru.

В ходе исследования эксперты проанализировали бронирования перелетов среди пожилых туристов старше 65 лет за последний год.