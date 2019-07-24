Facebook оштрафовали на $5 млрд
24 июля 2019 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Федеральная торговая комиссия США (FTC), защищающая права потребителей, оштрафовала социальную сетьFacebook на $5 млрд. Об этом говорится в заявлении ведомства.
FTC также объявила об ужесточении требований к охране личных данных. Штраф обусловлен серьезными нарушениями, которые соцсеть допустила в области защиты данных.
Facebook Inc обязуется также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей говорится в документе.
Это крупнейший штраф, который FTC когда-либо налагала на технологическую компанию.
В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.
В сентябре 2018 года соцсеть была атакована хакерами. По оценке Facebook, в результате пострадали около 29 млн пользователей социальной сети. При нападении киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности соцсети, которая позволяет увидеть свою страницу от лица других пользователей. По словам вице-президента компании Гая Росена, Facebook устранил уязвимость.
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