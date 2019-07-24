// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Facebook оштрафовали на $5 млрд

Facebook оштрафовали на $5 млрд
24 июля 2019 - 17:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Федеральная торговая комиссия США (FTC), защищающая права потребителей, оштрафовала социальную сетьFacebook на $5 млрд. Об этом говорится в заявлении ведомства.

FTC также объявила об ужесточении требований к охране личных данных. Штраф обусловлен серьезными нарушениями, которые соцсеть допустила в области защиты данных.

Facebook Inc обязуется также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей говорится в документе.

Это крупнейший штраф, который FTC когда-либо налагала на технологическую компанию.

В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

В сентябре 2018 года соцсеть была атакована хакерами. По оценке Facebook, в результате пострадали около 29 млн пользователей социальной сети. При нападении киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности соцсети, которая позволяет увидеть свою страницу от лица других пользователей. По словам вице-президента компании Гая Росена, Facebook устранил уязвимость.

Ссылки по теме:
The Verge. FTC hits Facebook with $5 billion fine and new privacy checks
 Самое значимое
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Мэр Амстердама хочет закрыть бордели в квартале красных фонарей
СМИ: Кремль может провести парламентскую реформу, чтобы Путин остался у власти
Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из Китая
Беспорядки в Тбилиси признали мятежем с целью свержения власти
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Глава МИД Арцаха и Каспршик обсудили соблюдение стабильности в зоне карабахского конфликта В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана
Ереван - в топ-10 любимых направлений российских пенсионеров Отмечается, что большинство российских пенсионеров предпочитают внутренние путешествия
«РА придает значение армяно-британскому сотрудничеству»: Пашинян поздравил Джонсона Он выразил надежду, что в ближайшем будущем появится возможность встретиться с Джонсоном и совместными усилиями придать новое дыхание и качество армяно-британским отношениям.
Армению и Арцах в 2020 году свяжет новая дорога «Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.