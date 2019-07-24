Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками

PanARMENIAN.Net - В водах Японского моря северокорейские пограничники захватили российский сейнер «Сянхайлинь-8», который принадлежит ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». Об этом сообщил директор компании Виктор Седлер, пишет РБК.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 17 июля, когда судно следовало на промысел. Седлер отметил, что северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега (почти 100 км). При этом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву территориальными водами считается зона в 12 морских миль от берега.

«Выключили все средства связи, отобрали телефоны и конвоировали в порт Вонсан. Сегодня у нас там побывал представитель российского посольства — от него и узнали», — рассказал он, добавив, что до 18 июля в компании предполагали, что судно находится в дрейфе, а связь отсутствует по техническим причинам.

На борту судна находились 17 моряков — 15 граждан России и два гражданина Южной Кореи. Они задержаны.

Седлер сообщил, что причиной стало якобы незаконное пересечение границы. «Почему-то корейцы придумали, что 50 миль — это «зона их военного охранения», никаким международным институтом не признанная. Это нам сказали в посольстве», — отметил совладелец компании.

Седлер рассказал, что подобное происходит впервые. «Северокорейские пограничники могут проверить судно, высадиться, но чтобы такие действия проводить, задерживать, отправлять в порт — это впервые», — заключил он.