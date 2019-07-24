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Глава МИД Арцаха и Каспршик обсудили соблюдение стабильности в зоне карабахского конфликта

Глава МИД Арцаха и Каспршик обсудили соблюдение стабильности в зоне карабахского конфликта
24 июля 2019 - 18:56 AMT

PanARMENIAN.Net - 24 июля министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. В этом контексте была подчеркнута важность соблюдения стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

Был также затронут ряд вопросов, касающихся мониторингов, проводимых офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

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