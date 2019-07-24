Глава МИД Арцаха и Каспршик обсудили соблюдение стабильности в зоне карабахского конфликта
24 июля 2019 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 июля министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. В этом контексте была подчеркнута важность соблюдения стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта.
Был также затронут ряд вопросов, касающихся мониторингов, проводимых офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
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