Глава МИД Арцаха и Каспршик обсудили соблюдение стабильности в зоне карабахского конфликта

Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками Седлер отметил, что северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега (почти 100 км). Седлер отметил, что северокорейцы остановили сейнер в 53 милях от берега (почти 100 км).

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Армению и Арцах в 2020 году свяжет новая дорога «Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян. «Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.