Умер известный актер Рутгер Хауэр
25 июля 2019 - 09:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Звезда фильма «Бегущий по лезвию» (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Голливудский актер голландского происхождения ушел из жизни еще 19 июля на 76-м году жизни. Его агент уточнил, что Хауэра похоронили 24 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Variety.
Самой запоминающейся работой актера стала роль в картине Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию». Он сыграл лидера группы репликантов (искусственных людей, ставших фактически рабами человечества), остановить которых должен герой Харрисона Форда.
Также он сыграл в таких голливудских картинах как «Город грехов» и «Бэтмен: Начало».
Свою актерскую карьеру Хауэр, который говорил на нескольких языках, начал в 1960-е в родных Нидерландах, где был настоящей звездой. В 1988 актер был удостоен «Золотого глобуса» как лучший актер второго плана за роль советского узника концлагеря Александра Печерского в телефильме «Побег из Собибора».
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Армения ухудшила позиции в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу ухудшила позиции в рейтинге, опустившись на 1 пункт и заняв 98 место.
Грузия выделит около €1.2 млн на субсидирование транзитных рейсов из РФ через Ереван В постановлении сказано, что соглашения с авиакомпаниями, которые совершают транзитные перелеты через Ереванский аэропорт, должна будет оформить государственная компания «Объединение аэропортов Грузии».
Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
В Шереметьево трап врезался в направляющийся в Ереван самолет Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку