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Умер известный актер Рутгер Хауэр

Умер известный актер Рутгер Хауэр
25 июля 2019 - 09:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Звезда фильма «Бегущий по лезвию» (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Голливудский актер голландского происхождения ушел из жизни еще 19 июля на 76-м году жизни. Его агент уточнил, что Хауэра похоронили 24 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Variety.

Самой запоминающейся работой актера стала роль в картине Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию». Он сыграл лидера группы репликантов (искусственных людей, ставших фактически рабами человечества), остановить которых должен герой Харрисона Форда.

Также он сыграл в таких голливудских картинах как «Город грехов» и «Бэтмен: Начало».

Свою актерскую карьеру Хауэр, который говорил на нескольких языках, начал в 1960-е в родных Нидерландах, где был настоящей звездой. В 1988 актер был удостоен «Золотого глобуса» как лучший актер второго плана за роль советского узника концлагеря Александра Печерского в телефильме «Побег из Собибора».

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Умер голландский актер Рутгер Хауэр
BBC. Rutger Hauer: Blade Runner actor dies aged 75
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