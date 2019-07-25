Умер известный актер Рутгер Хауэр

PanARMENIAN.Net - Звезда фильма «Бегущий по лезвию» (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Голливудский актер голландского происхождения ушел из жизни еще 19 июля на 76-м году жизни. Его агент уточнил, что Хауэра похоронили 24 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Variety.

Самой запоминающейся работой актера стала роль в картине Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию». Он сыграл лидера группы репликантов (искусственных людей, ставших фактически рабами человечества), остановить которых должен герой Харрисона Форда.

Также он сыграл в таких голливудских картинах как «Город грехов» и «Бэтмен: Начало».

Свою актерскую карьеру Хауэр, который говорил на нескольких языках, начал в 1960-е в родных Нидерландах, где был настоящей звездой. В 1988 актер был удостоен «Золотого глобуса» как лучший актер второго плана за роль советского узника концлагеря Александра Печерского в телефильме «Побег из Собибора».