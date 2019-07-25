Борис Джонсон сделал первые назначения на посту премьера
25 июля 2019 - 09:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер Великобритании Борис Джонсон назначил первых министров своего правительства. Об этом сообщается на его официальной странице в Twitter.
Новым канцлером казначейства стал Саджид Джавид. Ранее он был министром внутренних дел. На этот пост вместо него была назначена Прити Пател. Министерство иностранных дел возглавил Доменик Рааб, в 2018 году занимавший несколько месяцев должность министра по вопросам Brexit. Он также получил статус первого министра правительства. Министром обороны стал Бен Уоллес, занимавший пост замглавы МВД. Кроме того, министерство торговли возглавила Элизабет Трасс, министерство по вопросам окружающей среды — Тереза Вильерс. На своих постах остались министр по Brexit Стивен Баркли и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, пишут «Ведомости».
Джонсон 23 июля победил на выборах лидера консервативной партии. 24 июля он официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. После его победы часть министров правительства Терезы Мэй подали в отставку, в том числе главный соперник Джонсона на выборах, бывший глава британского МИД Джереми Хант.
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