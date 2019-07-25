В Стамбуле задержаны более 6000 нелегальных мигрантов
25 июля 2019 - 10:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Стамбуле за две недели были задержаны несколько тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, общее число задержанных в ходе начавшегося 12 июля рейда превысило 6000 человек. В их числе - почти 2700 афганцев, более 1600 пакистанцев и граждане других стран. Их сначала отправят в специальные центры для нелегальных мигрантов, а затем вышлют обратно на родину, пишет Deutsche Welle.
Задержанные сирийцы, не получившие убежище в Турции, будут отправлены в лагеря в провинции Хатай на юге Турции, сообщил далее министр. По его словам, некоторые из них решили добровольно вернуть в Сирию.
Сирийские беженцы, проживающие, но не имеющие прописки в Стамбуле, составляют лишь небольшую долю от общего числа задержанных. Теперь они обязаны покинуть столицу до 20 августа. По истечении этого срока беженцев доставят в те провинции, где они были зарегистрированы.
По официальным данным, с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция предоставила убежище примерно 3,6 млн сирийцам, которые обязаны жить и работать в тех провинциях, где были прописаны. Около 547 тысяч из них зарегистрировались в Стамбуле, но в настоящий момент в столице проживают, по некоторым оценкам, еще около 300 тысяч сирийских беженцев, приехавших из других турецких городов.
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